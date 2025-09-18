logo pulso
Madres buscadoras sufren extorsiones: colectivos

Presentaron en Ciudad Juárez Diagnóstico sobre seguridad

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Además de convertirse en investigadoras y sufrir amenazas y extorsiones, las familias buscadoras desarrollan enfermedades como diabetes y otras relacionadas con su salud mental.

Ante esta situación, colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles en Ciudad Juárez el Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Carla Palacios Flores, coordinadora del Centro de Derechos Paso del Norte, explica que tan sólo en Ciudad Juárez se cuentan al menos mil 417 personas desaparecidas de 1965 al corte de agosto de 2025. En el estado de Chihuahua se estima que son más de 4 mil los desaparecidos.

En el caso del diagnóstico, detalla que lo que se busca es ponerle un rostro a quienes han sufrido violencias o problemáticas en materia de búsqueda.

“Están madres, hermanas que han tenido que asumir el proceso de búsqueda de sus seres queridos, que han sufrido toda clase de amenazas, de situaciones que las colocan en riesgo por dedicarse a la búsqueda en vida”, detalla.

En el documento se señala el deterioro físico que madres buscadoras o familiares sufren al estar en condiciones no óptimas para realizar procesos de búsqueda, por rechazo que han sufrido de las autoridades y las violencias que viven, así como discriminación.

“La principal información que ha surgido de ese diagnóstico es el desgaste físico y emocional que han sufrido ellas, y que, lamentablemente, todavía no hay condiciones institucionales para que sus peticiones sean escuchadas y atendidas de manera eficiente”, refiere el comunicado.

En el documento, se explica que los miembros de los colectivos de búsqueda sufren agresiones que van desde amenazas, ataques a su patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, estigmatización, vulneración de datos, entre otros.

Describe impactos a la salud emocional, que van desde estrés, síndrome postraumático, problemas de ansiedad, estrés crónico y culpa, mientras que en la salud física los colectivos refirieron casos de problemas cardiacos, presión arterial alta y baja, preinfartos, parálisis facial, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca y cáncer.

