Niegan amparo a verificadora de mercancías ligada a huachicol fiscal

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Un juez federal negó un amparo a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas, implicada en la red de "huachicol" fiscal atribuía a los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quien se encuentra en prisión desde hace un año.

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, no concedió la protección de la justicia a la exservidora pública contra la vinculación a proceso que se le dictó en septiembre de 2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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"La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez", resolvió el juzgador en acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial.Ante ello, Gutiérrez Gutiérrez interpuso un recurso de revisión contra la sentencia, mismo que fue turnado a un Tribunal Colegiado para su análisis y resolución.Con base en el testimonio de su testigo colaborador en el caso con indicativo "Santo", Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez se desempeñaba como verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, donde se encargaba de realizar la toma de muestras de la mercancía que trasladaban los buques, barcos y contenedores.Según el testigo, la mujer recibió en 14 ocasiones sobornos de 40 mil pesos provenientes del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, "Capitán", por simular revisiones y hacer creer que los buques de la red de huachicol de "Los Primos" introducían al país aceites y aditivos, siendo más bien combustibles, hidrocarburos o petrolíferos, para evitar el pago de impuestos.Entre abril de 2024 y enero de 2025, "El Capitán Sol" o "NK" envió 100 mil pesos a cada uno de los verificadores aduanales implicados, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, pero sólo se les daban 40 mil pesos a cada uno y "Santo" se quedaba con el resto del dinero.