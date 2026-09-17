Pide AI indagar asesinato de española con perspectiva de género

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La organización Amnistía Internacional condenó el asesinato de la joven española Claudia Tacoronte Aguilera, quien el pasado fin de semana fue atacada en calles de Cuautla, Morelos, por lo que exigió que el delito sea investigado como feminicidio y con perspectiva de género.

En redes sociales, la ONG recordó que el fallecimiento de la joven de 21 años, quien realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde hace un apenas un mes, "ocurre en un contexto persistente de violencia feminicida contra las mujeres en México".

Dichos crímenes, apuntó, "exigen respuestas efectivas del Estado" con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres.

"Exigimos a las autoridades de Morelos una investigación pronta, exhaustiva, imparcial, con perspectiva de género y debida diligencia, que agote todas las líneas relacionadas con posibles razones de género, permita esclarecer plenamente los hechos y determinar todas las responsabilidades", escribió Amnistía en su cuenta de X.

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En este sentido, agregó que las autoridades deben garantizar a la familia de Claudia "sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación" para evitar cualquier forma de revictimización.

A unos días del asesinato de la joven, las autoridades de Morelos han identificado al presunto feminicida como Francisco Javier "N", quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio y es identificado por los vecinos como un hombre adicto al cristal y tendencias a cometer robos en la región.

Ayer, el fiscal general del estado Fernando Blumenkron Escobar informó que se obtuvo de un juez especializado la orden de aprehensión. Más tarde, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio hizo pública la ficha de búsqueda contra Francisco Javier "N".

El caso generó conmoción entre la comunidad estudiantil de ambos países que ha desatado diversas movilizaciones en busca de justicia por el feminicidio de la joven. Además, se sabe que la familia aún no se ha trasladado a territorio mexicano para la eventual repatriación del cuerpo de Claudia.