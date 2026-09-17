Detienen en BC a presunto implicado en desaparición y muerte de Wendy

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Mario Alberto "N", de 30 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte, en agravio de Wendy Stefany Zepeda Alfaro.

Detención y coordinación entre fiscalías

La mujer de 25 años fue localizada sin vida el pasado ocho de septiembre tras diez días de haber sido reportada desaparecida y buscada por su familia que realizó varias manifestaciones para exigir a las autoridades su regreso.

La encontraron sin vida en una parcela del valle del fronterizo municipio de San Luis Río Colorado.

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La Fiscalía informó que previo a la captura, el trabajo de gabinete y de campo desarrollado con perspectiva de género permitió establecer la probable participación de Mario Alberto "N" en los hechos, así como obtener datos que llevaron a determinar su posible ubicación en Mexicali, Baja California.

Evidencias y solicitud de reclasificación

Entre los elementos obtenidos durante las diligencias se encuentra una mancha hemática localizada mediante un cateo realizado donde residía el detenido en San Luis Río Colorado, cuyo análisis resultó positivo a la genética de Wendy Stefany "N", además de otros indicios relacionados con el lugar donde fue localizada sin vida.

Aunado a ello, Mario Alberto "N" había sido entrevistado durante las investigaciones por la desaparición de la víctima y, en ese momento, negó tener participación en los hechos. Con estos nuevos datos, el Ministerio Público solicitará ante el Juez la reclasificación del delito inicialmente imputado al de feminicidio, cuya pena puede ser de entre 45 a 70 años de prisión.

Las investigaciones establecieron que Wendy Stefany "N" fue privada de la libertad el 29 de agosto y posteriormente localizada sin vida el 8 de septiembre en San Luis Río Colorado.

La captura fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGJEBC), luego de establecerse que el probable responsable habría huido hacia Mexicali.

La fiscalía sonorense informó que Mario Alberto "N" será puesto a disposición del Juez que lo requiere para que se determine su situación jurídica, mientras continúan las acciones ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.