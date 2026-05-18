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Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas

El responsable huyó del lugar; el hecho ocurrió en la comunidad de Los López, en Mexquitic de Carmona

Por Pulso Online

Mayo 18, 2026 07:53 a.m.
A
Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera federal a Zacatecas, en territorio de Mexquitic de Carmona.

Los hechos ocurrieron antes de las 22:00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 16+400, en la comunidad de Los López.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, mientras que policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes.

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La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del deceso e identificar al vehículo involucrado.

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