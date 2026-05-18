Motociclista cae a un bordo en Tamuín
El conductor derrapó cerca del sector conocido como las "bombas de la termo"
TAMUÍN. Un motociclista derrapó y cayó al fondo de un bordo durante la madrugada de este lunes, cerca del sector conocido como las "bombas de la termo", en Tamuín.
De acuerdo con el reporte, una mujer acudió directamente a la base de Bomberos Voluntarios para pedir apoyo, luego de que un hombre se salió del camino mientras circulaba en motocicleta.
Paramédicos y rescatistas se trasladaron al sitio para auxiliar al conductor. Tras valorarlo, confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue atendido en el lugar y no requirió traslado a un hospital.
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona, mientras se realizaban las maniobras de auxilio.
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Bomberos Voluntarios llamaron a motociclistas y automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar equipo de protección para prevenir accidentes.
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