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Choque contra muro deja auto volcado en Circuito Potosí

El percance ocurrió a la altura del puente Peñasco; el conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado

Por El Universal

Mayo 18, 2026 07:47 a.m.
A
Choque contra muro deja auto volcado en Circuito Potosí

Un automóvil gris volcó la noche de este domingo sobre Circuito Potosí, a la altura del puente Peñasco, próximo a la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Los Magueyes.

El reporte se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando el conductor circulaba sobre dicha vialidad y, al llegar al puente, impactó contra el muro de contención que divide ambos carriles.

Tras el choque, la unidad terminó volcada con las llantas hacia arriba y obstruyendo el carril derecho.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al conductor; sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente.

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