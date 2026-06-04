Escuadrón de Salvamento alerta por mar de fondo en Mazatlán

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CULIACÁN, Sin., junio 4 (EL UNIVERSAL).- El

a los bañistas de las playas de

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estar atentos a los señalamientos de riesgos, ante elque eleva los niveles de agua y genera fuertes oleajes.A través de unse orienta a los vacacionistas sobre este fenómeno que generay continuo, el cual proviene de mar abierto, generandoy elevación del nivel del mar en la orilla, condiciones que pueden representar un peligro para quienes ingresen a bañarse.Lospara permanecer en las playas deson de las siete de la mañana a las siete de la tarde y estar pendientes de las indicaciones y de los colores de losque son colocados, de acuerdo con el comportamiento del mar.Según lasemitidas, en caso de ser arrastrados por una, es importante, no intentar nadar contra de la corriente y desplazarse en paralelo a la playa hasta salir de la zona de riesgo.