Secretaría de las Mujeres cumple 50 días sin titular

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a lapara apoyar a Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Desde ese día, 16 de abril pasado, la presidentano ha anunciado quién será la nueva persona que asumirá la titularidad de laEn la conferencia "Mañanera del Pueblo" del lunes 18 de mayo, la Mandataria federal aseguró que ya tenía definido quién relevaría a Hernández Mora y garantizó que else realizaría esa misma semana, promesa que no se materializó.justificó la tardanza diciendo que "estabade las compañeras" y que "no tenía nada en particular" la demora en esta designación, pese a que otros cambios en su gabinete se dieron a conocer el mismo día de la salida de un secretario federal.Según la presidenta, laha mantenido sus labores en losy en el, sin importar que aún no haya nombrado a la nueva titular.Además, reconoció el trabajo "muy bueno" de dos funcionarias de esta institución:, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias., quien tras dejar esta responsabilidad asumió como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, defendió que la"está funcionando porque desde sus inicios fue construida sin que dependiera de una sola persona"."Hay una, hay un, metas, líneas de acción, planificación y. Todas las compañeras siguen trabajando en ello", escribió en sus redes sociales el pasado 30 de mayo.Durante su inauguración, estase definió a sí misma como "un" que supuestamente garantizaba un compromiso del Estado para avanzar en los