Aprehenden en AICM a líder de La Choquiza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- David "N" alias "El Deivid o El Chino", presunto integrante de la célula criminal conocida como "La Chokiza" fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"El Deivid" o "El Chino" fue recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, para ser puesto a disposición del juez que lo requiere por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un comerciante de dicho municipio mexiquense.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Mendoza Díaz está relacionado con diversos crímenes de alto impacto como extorsión, narcomenudeo, homicidio, secuestro y despojo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con esta dependencia, "El Chino" se convirtió en el principal generador de violencia en el Valle de México, luego de asumir el mando de "La Chokiza", tras la captura de su hermano Alejandro Gilmare "El Choko", fundador de la célula delictiva, en 2025, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.