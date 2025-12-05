logo pulso
Nacional

Aprueban el matrimonio igualitario

Se convierte al agua en instrumento de manipulación, acusan

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueban el matrimonio igualitario

Guanajuato, Gto.- El Congreso de Guanajuato aprobó este jueves una reforma al Código Civil que garantiza el derecho al matrimonio igualitario y penaliza las terapias de conversión sexual en menores de edad.

“Durante años un sector de la sociedad ha vivido bajo la sombra de la humillación, derechos ignorados, dignidad ofendida, identidad negada y con libertad reprimida al invalidarse su forma de amar y la manera en la que formaban una familia”, expresó la diputada de Morena, María Eugenia García.

En Guanajuato, desde 2022 se efectúan matrimonios entre personas del mismo sexo con base en un decreto del Ejecutivo estatal impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz.

En la sesión de ayer, con el voto mayoritario de diputados de oposición el Congreso local también aprobó incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual en el Código Penal del Estado.

Por otra parte, el Congreso local rechazó la despenalización del aborto y aprobó el archivo de diversas iniciativas sobre derechos reproductivos.

Legisladores de Morena y del PAN confrontaron sus posturas y al momento de votar predominó la visión conservadora. La diputada emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco dijo que las iniciativas que se enviaron al archivo buscan despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.


