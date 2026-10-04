Armada de México celebra 205 aniversario con ceremonia en Veracruz

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Conmemora el 205 Aniversario de la Armada de México

Domingo, 4 de octubre de 2026 13:10 | Información General | ANIVERSARIO-ARMADA

VERACRUZ, Ver., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Durante la ceremonia del 205 Aniversario de la Armada de México y 202 Aniversario de la Constitución de 1824, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que tienen la firme determinación de seguir evolucionando e innovando.

"Queremos contar con capacidades, medios y herramientas necesarias para defender nuestra soberanía, auxiliar a la población civil donde quiera que se nos necesite", aseveró el titular de la Marina ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e integrantes del Gabinete.

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El alcance y proyección naval en apoyo a comunidades

En la Macroplaza del Malecón de Veracruz, el secretario de Marina destacó que un buque multipropósito puede convertirse en un punto de apoyo desde el cual una fuerza naval tiene la capacidad de proyectarse hacia tierra, llevar aquello que una comunidad necesita cuando ya no existen las condiciones para que llegue por otro medio.

Sostuvo que ese alcance se sustenta en una fortaleza propia del poder naval: la capacidad de transportar por mar grandes volúmenes de equipo, maquinaria, agua, alimentos, medicamentos y otros insumos, así como el personal para operar el equipo, distribuir la ayuda y llevar esperanza a las comunidades afectadas.

El titular de la Semar enfatizó que un buque puede llevar en una travesía lo que requeriría numerosos movimientos terrestres y aéreos.

"En el plano internacional, así lo demostramos este año... Desplegamos 820 elementos en brigadas de respuesta de emergencias para llevar ayuda humanitaria a países hermanos: Cuba y Venezuela, a bordo de tres buques transportamos más de cuatro mil toneladas de alimentos, agua embotellada, plantas potabilizadoras e insumos médicos, entre otros".

"Esa es la defensa en profundidad en su expresión más humana. Una emergencia de gran magnitud se atiende integrando capacidades... La respuesta puede comenzar desde el mar continuar por aire y proyectarse por tierra. Esa integración: mar, aire y tierra constituye una de las principales fortalezas de la Armada de México", subrayó el almirante.

Festejos y demostraciones en Veracruz

Recordó que este año la Aviación naval cumplió 100 años, El Plan Marina 60, Fuerzas Especiales 25, "en el núcleo de sus acciones y de toda la Institución, se encuentra el principal componente. Las mujeres y los hombres capaces de operar cada medio con destreza y profesionalismo".

Morales Ángeles manifestó que como parte de los festejos por los 205 años de nacimiento de la Armada de México, se realizó "El Fin de Semana de la Flota" en el que las familias veracruzanas disfrutaron de actividades deportivas, culturales, y musicales y pudieron conocer de cerca nuestros buques.

Asimismo, se implementó el Paseo del Marino, un recorrido por el muelle del Malecón y atracciones sobre el quehacer de la institución, donde los asistentes conocieron más de su labor.

Detalló que fue una forma de celebrar junto con el pueblo veracruzano, el nacimiento de la Armada.

"En ese contexto adquiere especial significado el abanderamiento de 30 de nuestras unidades navales... Nuestra bandera representa a México, por eso cuando una unidad es abanderada, recibe la responsabilidad de poner en alto el nombre de nuestro país de cumplir las visiones que le sean asignadas y de hacerlo siempre bajo el Marco de Constitucional.

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"La Armada estará presente": almirante Raymundo Pedro Morales

"Por ello, mientras exista una bandera que ondee sobre nuestros buques, un mar que proteger y una mexicana o mexicano que necesite de nosotros la Armada estará presente... Nuestra historia nos dio origen la soberanía nos encomendó una misión y el futuro nos plantea una visión que construimos a diario, porque servir a México es estar preparados para acudir a donde la nación lo requiera", subrayó.

En la ceremonia se realizó un ejercicio de demostración "Esperanto", en donde participaron 727 elementos, decenas de vehículos, 12 cocinas móviles, dos plantas potabilizadoras, dos aeronaves, tres helicópteros MI-17 y un helicóptero Panther, seis embarcaciones tipo Zodiac y dos defender buques y 15 binomios caninos quienes descendieron de un helicóptero por medio de una soga, también se instalaron puentes colgantes.

Los elementos demostraron la capacidad para planear, desplegar, emplear de manera coordinada sus recursos humanos, navales, aeronavales y terrestres en una operación de ayuda humanitaria internacional, ante un escenario simulado de desastre natural que afectó a aproximadamente 180 mil personas y provocó el colapso de las vías de comunicación.

La demostración integró capacidades marítimas, aéreas y terrestres, mediante el empleo de buques multipropósito, embarcaciones tipo Zodiac, helicópteros, equipos de búsqueda y rescate, binomios caninos y personal especializado.

Estos medios permiten realizar el reconocimiento y evaluación de daños, establecer rutas de acceso, ejecutar operaciones de rescate y trasladar personal, víveres y suministros hacia las comunidades afectadas.

Como parte de la respuesta, se demostró el establecimiento de un Puente Marítimo de Ayuda Humanitaria, así como la capacidad de llevar suministros por vía aérea a lugares donde no existen condiciones para el acceso terrestre.

De manera complementaria, se desplegó una cocineta móvil, una tortilladora y una planta potabilizadora, contribuyendo al restablecimiento de servicios esenciales en la zona afectada.

La operación se sustentó en un sistema de comando, coordinación y control que permite integrar la información obtenida en campo, identificar necesidades, establecer prioridades y asignar los recursos disponibles de acuerdo con las condiciones de la emergencia.

En la ceremonia se efectuó el abanderamiento de 30 unidades, ejercicios de demostración y entrega de condecoraciones al personal que brindó ayuda humanitaria en Venezuela.

Además, se realizó un desfile integrado por tres mil 132 uniformados, vehículos conformados por 28 camas temáticas, 15 embarcaciones, cuatro aeronaves y 11 binomios caninos.