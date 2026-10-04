Senado aprueba 21 proyectos de decreto en periodo ordinario

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, destacó que durante el primer mes de este tercer de la LXVI Legislatura, se aprobaron 21 proyectos de decreto, entre los que destacan la reforma constitucional sobre doble nacionalidad y la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Acciones de la autoridad

Martínez Miranda refrendó su compromiso para que los trabajos legislativos se desarrollen de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara, con imparcialidad, objetividad y el respeto a la libertad de expresión de todas y todos los senadores, por lo que ha impulsado el diálogo y la construcción de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, a fin de avanzar en los temas de la agenda legislativa.

El senador Martínez Miranda informó que del 1 al 30 de septiembre se realizaron 10 sesiones ordinarias, en las que el Pleno también aprobó reformas a 12 ordenamientos vigentes y siete decretos de diversa índole.

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En este periodo, el Senado ratificó el nombramiento de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y realizó una Sesión Solemne para recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.

Detalles confirmados

Durante la sesión del pasado 29 de septiembre, el Senado de la República aprobó reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, para que quienes aspiren a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos de los estados y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no cuenten con doble nacionalidad.

Dicho proyecto fue remitido a los congresos de las entidades federativas para su consideración y, una vez que las Cámaras del Congreso de la Unión realicen el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas locales, emitirán la declaratoria de aprobación correspondiente.

En tanto, el proyecto para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales fue aprobado y remitido el 29 de septiembre a la Cámara de Diputados.

Higinio Martínez dio a conocer que entre las reformas a diversos ordenamientos vigentes está el dictamen para proteger de manera eficaz los derechos de propiedad intelectual; otro para la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; y uno más para incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Agregó que también fueron avalados cambios legales para facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir certificados de libre de deforestación; establecer el uso de lenguaje incluyente y no sexista en los documentos académicos; sobre educación intercultural y plurilingüe; instrucción de protección civil en el Servicio Militar; así como para garantizar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en ejidos y comunidades agrarias; y el acceso de alimentos y productos básicos a grupos vulnerables, entre otros temas.

El presidente de la Mesa Directiva informó que en este mes se aprobaron tres proyectos para permitir la salida de elementos de las Fuerzas Armadas y uno más para el ingreso de tropas extranjeras, para ejercicios de adiestramiento; y se respaldaron otros decretos que tienen el objetivo de promover, entre varios puntos, los derechos de las mujeres afromexicanas.