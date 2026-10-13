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Aseguran 1.2 t de cocaína

Elementos de la Semar detuvieron a 6 personas en costas de Oaxaca

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran 1.2 t de cocaína
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      Ciudad de México.-  Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron a seis personas, tres ecuatorianos, dos guatemaltecos y un mexicano, también aseguraron 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca.

      En un comunicado, la Semar señaló que los navales incautaron una embarcación con 46 bultos de presunta cocaína al sur de Huatulco, Oaxaca.

      La operación se efectuó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, se desplegaron unidades de superficie y aéreas, logrando la intervención en la embarcación.

      Este aseguramiento representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que 2 millones 536 mil dosis de droga lleguen a la sociedad.

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      Los seis detenidos son Ronald Fernando Andrade, de 43 años; José Carlos Reyes, de 37, y Neiser Ariel Alcívar, de 24 años y de nacionalidad ecuatoriana, así como Juan Carlos Estrada, de 45 años, y Josías Rosalino Cuadro, de 25, de Guatemala, y Didier Agreda, mexicano de 47 años.

      Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó el aseguramiento. En sus redes sociales, Johnson reiteró que el presidente Donald Trump ha establecido como una de sus principales prioridades debilitar a los cárteles y a los grupos terroristas.

      "Ya sea por tierra o por mar, la coordinación da resultados. Esto significa menos drogas en nuestras calles, menos dinero en manos de los cárteles y menos poder para las redes criminales", dijo al reconocer a las autoridades estadounidenses y mexicanas.

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