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Aseguran flotilla de 48 drones en El Rosario

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran flotilla de 48 drones en El Rosario
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      Ciudad de México.- El gabinete de seguridad informó que en el municipio de El Rosario, Sinaloa, en el tramo carretero El Rosario–Agua Verde, elementos del Ejército aseguraron 48 drones, 64 baterías para dron, 44 rollos de cable de fibra óptica, 200 cartuchos, accesorios para dron, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes tácticos, en acciones realizadas del 9 al 11 octubre de este año.

      En El Rosario, en el poblado Cacalotán, los uniformados incautaron 25 artefactos explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal.

      En Culiacán, en la colonia Popular, hallaron nueve armas largas, 22 cargadores, 173 cartuchos, siete artefactos explosivos improvisados y tres vehículos.

      Mientras que en la Concordia incautaron seis minas terrestres, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro chalecos balísticos y equipo táctico.

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      En Culiacán y Mazatlán, los uniformados catearon dos inmuebles donde detuvieron a una persona, aseguraron un arma larga, 150 cartuchos, dos cargadores abastecidos, dosis de marihuana y metanfetaminas, tres laptops, 35 USB, un CPU, seis celulares, tres cámaras, 21 discos duros, cuatro pasaportes, 31 tarjetas bancarias, dinero en efectivo, joyería, entre otros.

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