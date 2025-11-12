logo pulso
Asesinan a 5 en distintos hechos en Michoacán

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
Asesinan a 5 en distintos hechos en Michoacán

MORELIA, Mich.- Pese al despliegue de refuerzos del Ejército y de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, se reportaron en la entidad cinco personas asesinadas en tres hechos en diferentes municipios.

Autoridades estatales informaron que este lunes, en el municipio de Uruapan, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados con impactos de bala.

Las víctimas estaban a un costado de la carretera que comunica a ese municipio, con Paracho, a la altura de la comunidad de Capacuaro.

En otro hecho, en la región de la Tierra Caliente, otro hombre fue muerto a balazos y otro más resultó herido, durante un ataque armado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (conocido como La Ruana), del municipio de Buenavista.

En esa localidad, hace tres días fueron capturados cinco sujetos, entre ellos dos menores de edad, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 y equipo táctico.

Autoridades de seguridad de la región informaron que las personas detenidas trabajaban bajo las órdenes de Santiago Quintero Magallón, El Maguey, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

