Asesinan a funcionario de Chilpancingo

Chilpancingo, Gro.- Este miércoles fue asesinado a balazos el jefe de Vía Pública de la dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Luis Alberto Rueda Maldonado.

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 7 de la mañana en la colonia El Tomatal Rueda Maldonado fue atacados con arma de fuego mientras conducía un automóvil. El funcionario quedó herido y fue llevado al hospital donde falleció.

El 27 de septiembre de 2024 fue asesinado el capitán Ulises Hernández Martínez, quien sería nombrado secretario de Seguridad Pública por el alcalde Alejandro Arcos Catalán.

A tres días de haber iniciado la administración, el 3 de octubre, fue asesinado a balazos, en pleno centro, del secretario General del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez.

El 6 de octubre, fue hallado el cadáver decapitado del alcalde. Por la mañana, Arcos Catalán, sólo sin sus escoltas, tomó la carretera que lleva al municipio de Quechultenango, bastión Los Ardillos, y no se supo más de él.

Por este crimen, la FGE detuvo al capitán del Ejército, Germán Reyes Reyes a quién Arcos Catalán nombró como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública.

La FGE lo acusa de ser el autor intelectual del crimen.