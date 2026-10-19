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Asesinan a político de Morena en Gro.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a político de Morena en Gro.
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      Chilpancingo, Gro.- El aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, Arturo Marín Acevedo, fue asesinado a tiros la tarde del sábado.

      De acuerdo con el reporte policiaco, el ataque ocurrió alrededor de las 7 de la noche, en el centro de esa ciudad. Marín Acevedo viajaba en una camioneta junto con su esposa cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos.

      El aspirante murió en el lugar del ataque, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital donde se reportaba como grave.

      El 9 de octubre, Marín Acevedo, a través de redes sociales, anunció que se inscribió en el proceso para participar por la coordinación municipal por la defensa de la transformación y la soberanía en Cuajinicuilapa, el eufemismo que utiliza Morena para nombrar a sus candidatos.

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      Este asesinato es el primero desde que arrancó formalmente el proceso electoral en Guerrero. Marín Acevedo era sobrino del ex alcalde de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza.

      La violencia en Cuajinicuilapa contra políticos no es nueva. El alcalde Hildeberto Salinas Mariche no ha podido gobernar del todo. Todavía no cumplía un mes en el cargo, cuando el 29 de octubre envió su solicitud de licencia al Congreso de Guerrero para separarse del cargo y huyó. La síndica, Estephani Oliva Zárate hizo lo mismo.

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