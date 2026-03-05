logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a un líder ganadero en Colima

Por El Universal

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a un líder ganadero en Colima

Colima, Col.- El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, Colima, Samuel González Rodríguez, fue asesinado la noche del martes al salir de un rancho en la colonia La Lagunilla, en esa demarcación.

Tras recibir un reporte al número de emergencia 911, al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la fiscalía del estado, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

Las primeras indagatorias permitieron la identificación del ganadero, de 69 años, originario de Cuauhtémoc y quien el pasado 1 de marzo fue reelegido en la presidencia de la asociación ganadera del municipio.

Según algunas versiones recabadas por las autoridades en el lugar del crimen, varios sujetos armados sorprendieron al ganadero cuando salía de un rancho en su camioneta y le dispararon.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Van vs. dinero del crimen en comicios
Van vs. dinero del crimen en comicios

Van vs. dinero del crimen en comicios

SLP

El Universal

La reforma fortalece la fiscalización en los procesos electorales

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum
Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

SLP

El Universal

Denuncian derrame de crudo en playas
Denuncian derrame de crudo en playas

Denuncian derrame de crudo en playas

SLP

EFE

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos
Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

SLP

El Universal

La iniciativa presidencial fue finalmente entregada a la Mesa Directiva de San Lázaro