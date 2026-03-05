Asesinan a un líder ganadero en Colima

Colima, Col.- El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, Colima, Samuel González Rodríguez, fue asesinado la noche del martes al salir de un rancho en la colonia La Lagunilla, en esa demarcación.

Tras recibir un reporte al número de emergencia 911, al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la fiscalía del estado, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

Las primeras indagatorias permitieron la identificación del ganadero, de 69 años, originario de Cuauhtémoc y quien el pasado 1 de marzo fue reelegido en la presidencia de la asociación ganadera del municipio.

Según algunas versiones recabadas por las autoridades en el lugar del crimen, varios sujetos armados sorprendieron al ganadero cuando salía de un rancho en su camioneta y le dispararon.

