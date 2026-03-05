Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles a la Cámara de Diputados quitaría poco más de 22.2% del financiamiento público a partidos políticos y perdona, por el momento, la reducción presupuestal y de recursos humanos al Instituto Nacional Electoral (INE).

El Universal desarrolló un cálculo atendiendo el nuevo porcentaje —que pasa de 65% a 48.75% del valor de la UMA, una reducción de 25%— y los porcentajes de votación obtenidos para asignar el presupuesto en 2026. Lo que dio es una reducción efectiva de sólo 22.2% a los partidos nacionales que existen actualmente.

Este año, los partidos recibieron un total de 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos para el ejercicio de sus actividades ordinarias, es decir, sin que haya elecciones federales. Con la reducción de 25% a la UMA, el monto total que recibirían en 2027 son 5 mil 728 millones 925 mil 496 pesos.

En el caso de Morena, que será el partido político más recortado por la cantidad de recursos que recibe, recibiría 2 mil 33 millones 711 mil 259 pesos, contra los 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos que recibió este año.

Le sigue el PAN, al pasar de mil 297 millones 873 mil 517 pesos a mil 9 millones 92 mil 935 pesos; luego el PRI, pasando de 982 millones 462 mil 839 pesos a 764 millones 66 mil 792 pesos.

De los aliados, el PVEM recibirá 646 millones 967 mil 555 pesos de los 832 millones 101 mil 904 pesos que percibía. El PT tendrá sólo 521 millones 446 mil 798 pesos de los 670 millones 613 mil 764 que recibió en 2026.

La iniciativa no toca la estructura del INE para los procesos electorales en ningún rubro.

Tampoco se establece a letra la eliminación efectiva del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero sí que el inicio del conteo de los cómputos distritales deberá iniciar en la noche de la elección, al cierre de las casillas, y no tres días después, como ocurre actualmente.

La propuesta para la elección por voto de las diputaciones plurinominales se mantiene en la iniciativa entregada en San Lázaro: 100 por segundos lugares distritales y 100 por mejor voto de cada partido por circunscripción.