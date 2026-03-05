Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

Ciudad de México.- El gobierno de México anunció un programa de infraestructura carretera que contempla una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos, con el objetivo de modernizar casi 5 mil kilómetros de autopistas y carreteras.

Asimismo, se busca la construcción e intervención de 29 kilómetros en 21 puentes en distintas regiones del país.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo calificó el plan como “ambicioso e histórico”, al considerar que permitirá mejorar la conectividad nacional, generar empleos y reducir desigualdades regionales.

De acuerdo con el titular de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, el programa se divide en varios componentes que resultan estratégicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primero corresponde a los Ejes Prioritarios, que concentrarán una inversión de 113 mil 361 millones de pesos para la construcción y modernización de cerca de 2 mil 500 kilómetros de carreteras.

Entre las obras concluidas se encuentran los tramos San Ignacio Tayoltita, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. Además, continúan en proceso proyectos como Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Macuspana-Escárcega, Salina Cruz-Zihuatanejo, Toluca-Zihuatanejo y Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua. Para 2026 también iniciará la intervención en el tramo Ciudad Valles-Tampico.

El programa también incluye 21 puentes, con una inversión de 13 mil 558 millones de pesos.