Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

Por El Universal

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El gobierno de México anunció un programa de infraestructura carretera que contempla una inversión pública y mixta de 397 mil 46 millones de pesos, con el objetivo de modernizar casi 5 mil kilómetros de autopistas y carreteras.

Asimismo, se busca la construcción e intervención de 29 kilómetros en 21 puentes en distintas regiones del país.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo calificó el plan como “ambicioso e histórico”, al considerar que permitirá mejorar la conectividad nacional, generar empleos y reducir desigualdades regionales.

De acuerdo con el titular de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, el programa se divide en varios componentes que resultan estratégicos.

El primero corresponde a los Ejes Prioritarios, que concentrarán una inversión de 113 mil 361 millones de pesos para la construcción y modernización de cerca de 2 mil 500 kilómetros de carreteras.

Entre las obras concluidas se encuentran los tramos San Ignacio Tayoltita, Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. Además, continúan en proceso proyectos como Cuautla-Tlapa, Tamazunchale-Huejutla, Macuspana-Escárcega, Salina Cruz-Zihuatanejo, Toluca-Zihuatanejo y Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua. Para 2026 también iniciará la intervención en el tramo Ciudad Valles-Tampico.

El programa también incluye 21 puentes, con una inversión de 13 mil 558 millones de pesos.

