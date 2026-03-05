Denuncian derrame de crudo en playas

Ciudad de México.- Comunidades indígenas, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientalistas denunciaron la presencia de chapopote (material derivado del petróleo) en al menos 16 puntos costeros entre los municipios de Pajapan, en Veracruz, y Paraíso, en Tabasco, y exigieron a las autoridades una investigación sobre el origen del crudo y acciones urgentes para atender los daños ambientales y económicos.

De acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y decenas de organizaciones, desde el pasado 1 de marzo se reportó la presencia de residuos derivados del petróleo en playas, lagunas y mar abierto a lo largo de casi 170 kilómetros de litoral.

Entre los sitios afectados se encuentran Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, en Pajapan; Los Arrecifes y El Salado, en Mecayapan; Peña Hermosa y Mirador Pilapa, en Tatahuicapan; Barrillas, en Coatzacoalcos, y Barra Panteones y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

En la Laguna de Ostión, en Veracruz, el residuo de petróleo ya ingresó al cuerpo de agua y alcanzó el punto conocido como Paquital, frente a comunidades indígenas como El Mangal y El Pescador.

La zona es considerada vital para la reproducción de especies marinas y el sustento de familias dedicadas a la pesca de ostión, almeja, camarón, robalo y otras especies.