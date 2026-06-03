Así deberán registrar sus líneas telefónicas visitantes extranjeros
El registro evita suspensión de llamadas, mensajes y datos móviles durante la estancia en México.
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¡Es un hecho! Losturistas extranjeros que lleguen a México para ser partícipes de la Copa Mundial de Futbol 2026
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y adquieran un chip telefónico dentro del país para comunicarse, deberán vincular su línea telefónica a un documento oficial, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Sin embargo, esto no aplica a todos los extranjeros ya que hay quienes utilizan roaming internacional con su compañía de origen, por lo que ellos están exentos de realizar este trámite.
En Tech Bit te contamos qué proceso deben realizar los visitantes extranjeros para vincular su línea telefónica y utilizar su chip sin problemas.
-----Mundial 2026: así deberán registrar sus líneas telefónicas visitantes extranjeros
Paso a paso: así deberán vincular su línea los turistas extranjeros
La medida de la vinculación de línea telefónica solo aplica para aquellos turistas que adquieran una tarjeta SIM nacional (ya sea Telcel, AT&T, Movistar u otros) para comunicarse durante su estancia en el país.
Para hacer el registro, los turistas deberán utilizar su pasaporte vigente. Puede que al momento de adquirir su chip, la misma compañía le ofrezca la opción de vincular su línea, de lo contrario, el usuario debe hacer este proceso en línea siguiendo estos pasos:
Ingresar al portal oficial de tu compañía.
Introducir tu número.
Seguir las instrucciones de validación biométrica.
La vinculación debe hacerse de lo contrario, la línea permanecerá suspendida y no podrás realizar llamadas o enviar mensajes de texto; así como no podrás utilizar datos móviles para usar redes sociales.
Otra de las opciones es que los usuarios adquieran una eSIM internacional con la que tampoco tendrán que hacer ningún tipo de registro. En este caso, solo se recomienda hacer la instalación un día antes para que el plan de datos se active un día antes de pisar suelo mexicano.
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