Así deberán registrar sus líneas telefónicas visitantes extranjeros

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¡Es un hecho! Los

que lleguen a México para ser partícipes de la

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y adquieran un chip telefónico dentro del país para comunicarse, deberán vincular su línea telefónica a un documento oficial, según informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).Sin embargo, esto no aplica a todos los extranjeros ya que hay quienes utilizancon su, por lo que ellos estánde realizar este trámite.Ente contamos quédeben realizar los visitantes extranjeros para vincular su línea telefónica y utilizar su chip sin problemas.-----Mundial 2026: así deberán registrar sus líneas telefónicas visitantes extranjerosPaso a paso: así deberán vincular su línea losLa medida de latelefónica solo aplica para aquellos turistas que adquieran una(ya seau otros) para comunicarse durante su estancia en el país.Para hacer el registro, los turistas deberán utilizar su. Puede que al momento de adquirir su chip, la mismale ofrezca la opción de vincular su línea, de lo contrario, el usuario debe hacer esteen línea siguiendo estos pasos:Ingresar alde tuIntroducir tuSeguir las instrucciones deLa vinculación debe hacerse de lo contrario, la línea permanecerá suspendida y no podrás realizar llamadas o enviar mensajes de texto; así como no podrás utilizar datos móviles para usar redes sociales.Otra de las opciones es que los usuarios adquieran unacon la que tampoco tendrán que hacer ningún tipo de registro. En este caso, solo se recomienda hacer la instalación un día antes para que else active un día antes de pisar suelo mexicano.