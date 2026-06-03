Amiga de Paloma Cuevas describe a Luis Miguel

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Rosa Clará

, una de las amigas más entrañables deCuevas, describe a

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como un ser humano extraordinario pues, ella, como pocas personas, ha tenido la oportunidad de tratar a "el Sol de México" en el plano personal.Encon "", la diseñadora española, especializada en vestidos de novia, habló de su, pero también de sucony su acercamiento al cantante de "La incondicional".Y aunque Clará pertenece alde, su interacción constante con "" ha generado que, entre los dos, también se coseche unaSin embargo, la diseñadora española reconoce que "Luismi" tiene unaque, para, yhay que ir reconociendo poco a poco."´´ es una persona a la que hay que descubrir, sensible... una persona que, de verdad, es, no puedo definirlo de otra manera,", reiteró.La diseñadora consideró quetienen unpor venir, debido a que, a su parecer, ambos cuentan con virtudes que serán de ayuda para que su relación siga fortaleciéndose-"Se merecen los dos ser muy muy felices, siento que los dos se",Además, habló de laque la une a, a quien conoce hace alrededor de, época en la que Cuevas pidió a la diseñadora que le confeccionaray, conforme se trataron, no sólo construyeron unatan sólida, que aún prevalece, sino que la novia dese convirtió en una de las colaboradoras de lade, la conocemos, una, entrañable, maravillosa; buena hija, buena madre, será una", indicó.