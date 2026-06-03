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Amiga de Paloma Cuevas describe a Luis Miguel

La diseñadora española resalta la relación cercana con Paloma Cuevas y su colaboración profesional.

Por El Universal

Junio 03, 2026 02:36 p.m.
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Amiga de Paloma Cuevas describe a Luis Miguel
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      Rosa Clará

      , una de las amigas más entrañables de
      Paloma Cuevas, describe a

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      Luis Miguel como un ser humano extraordinario pues, ella, como pocas personas, ha tenido la oportunidad de tratar a "el Sol de México" en el plano personal.
      En entrevista con "Venga la alegría", la diseñadora española, especializada en vestidos de novia, habló de su nueva colección, pero también de su amistad con Paloma y su acercamiento al cantante de "La incondicional".
      Y aunque Clará pertenece al círculo de amistades de Paloma, su interacción constante con "Mickey" ha generado que, entre los dos, también se coseche una auténtica amistad.
      Sin embargo, la diseñadora española reconoce que "Luismi" tiene una personalidad laberíntica que, para descifrar, y valorar hay que ir reconociendo poco a poco.
      Mickey´ es una persona a la que hay que descubrir, sensible... una persona que, de verdad, es impresionante, no puedo definirlo de otra manera, impresionante", reiteró.
      La diseñadora consideró que Paloma y Luis Miguel tienen un futuro próspero por venir, debido a que, a su parecer, ambos cuentan con virtudes que serán de ayuda para que su relación siga fortaleciéndose-
      "Se merecen los dos ser muy muy felices, siento que los dos se merecían esto", expresó.
      Además, habló de la amistad que la une a Paloma, a quien conoce hace alrededor de 25 años, época en la que Cuevas pidió a la diseñadora que le confeccionara vestidos únicos y, conforme se trataron, no sólo construyeron una amistad tan sólida, que aún prevalece, sino que la novia de Luis Miguel se convirtió en una de las colaboradoras de la casa de modas de Rosa Clará.
      "Paloma, la conocemos, una mujer sensible, entrañable, maravillosa; buena hija, buena madre, será una esposa maravillosa", indicó.

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