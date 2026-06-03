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Embisten a trabajador refresquera en Tequis

El conductor del vehículo impactó al hombre mientras bajaba cajas de refresco

Por Redacción

Junio 03, 2026 02:07 p.m.
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Embisten a trabajador refresquera en Tequis
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      Un trabajador de una compañía refresquera fue atropellado por el conductor de un vehículo en el barrio de Tequis.

      El incidente se registró cera de las 12:30 horas de este miércoles, cuando el trabajador se encontraba haciendo maniobras en el camión que estaba estacionado en el arroyo vehicular de la calle Cuauhtémoc.

      El conductor de un automóvil se incorporó a la avenida y embistió al trabajador que se encontraba bajando cajas de refresco del camión.

      Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron al trabajador.

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      Las autoridades tomaron conocimiento del accidente, por lo que el afectado esperaba atención médica por parte de la aseguradora.

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