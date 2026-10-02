Molesta a Calderón vandalización de su estatua; "son miserables", dice

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Al señalar que no hay un gobierno que garantice la protección de los bienes ni de las personas y citar al escritor peruano Mario Vargas Llosa para calificarlo como "la dictadura perfecta", el expresidente Felipe Calderón Hinojosa habló sobre la vandalización de la estatua de su figura en el Complejo Cultural Los Pinos.

"Parece democracia, pero no lo es, tiene elecciones, pero no hay alternancia, quien piensa distinto somos tratados como adversarios, enemigos e incluso traidores", señaló el expresidente panista luego de que miembros de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) decapitaran la estatua que permanecía tirada en los pastos del recinto.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Calderón Hinojosa consideró que este acto fue un intento de provocación porque "la dejaron ahí con la esperanza de que yo me involucrara como si fuera algo importante para mí", ya que la estatua permaneció tirada y olvidada desde julio del año pasado, cuando un árbol se desplomó debido a fuertes lluvias y vientos, y causó la caída de la figura.

"La estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos, unos miserables", señaló.

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También dijo que con este hecho se buscó desviar la atención de lo que calificó como "graves problemas nacionales" y nombró el caso de Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, a quien se le señala de tráfico de influencias al largo del gobierno de Morena. De igual manera, señaló los casos de periodistas que han sido asesinados.

El expresidente indicó que hay un ambiente de intolerancia y polarización ocasionado por el gobierno federal actual, por lo que se está generando "un deterioro acelerado de la vida democrática".

Estatua duró un año tirada en Los Pinos: Calderón

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció y condenó el hecho al rechazar cualquier acto que represente violencia. Al señalarle este dato, Felipe Calderón dijo: "me parece muy bien, la verdad, qué bueno que la Presidenta esté en contra del hecho, me parece un paso positivo".

No obstante, insistió en que la estatua estuvo tirada más de un año "en la casa del Presidente" y deslindó de responsabilidades a los soldados de "actuar así porque se les dio la gana" ya que ellos reciben órdenes, al referirse que no fue restaurada la efigie después de su caída.

LEA TAMBIÉN SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos Desde junio de 2025 la estatua de Calderón está derribada y sin mantenimiento en Los Pinos.

"Lo que está pasando en México es que está generalizándose la idea de que quien rompe la ley, quien violenta, quien agrede, quien insulta, quien lanza un huevo o da un hachazo, no le pasa nada, y cuando una sociedad pierde la la amenaza creíble de que quien viola la ley la paga, entonces el crimen se desborda", dijo.

¿Por qué decapitaron la estatua de Felipe Calderón?

El miércoles pasado, Felipe Calderón asistió al Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad que organiza el PAN, por lo que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron un bloqueo y manifestación frente a un hotel en Reforma en donde se llevó a cabo.

Los electricistas gritaron consignas de repudio al expresidente y arrojaron huevos a quienes intentaron ingresar, en señal de reproche por la extinción de LyFC decretada durante su sexenio.

Posteriormente, en Los Pinos, los manifestantes localizaron la estatua de Felipe Calderón y la decapitaron, para luego azotar la cabeza contra el suelo.