Piden apoyo a EU porque no pueden: Morena

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Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, declaró que la colaboración entre el gobernador panista de Querétaro Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se trata de un asunto injerencista porque no puede obtener resultados positivos en materia de seguridad sin ayuda de extranjeros, al igual que el caso de los agentes de la CIA que entraron a Chihuahua.

"Es una estrategia de los gobiernos panistas, promover la injerencia. En este caso, en el actual gubernamental, pero hemos visto un sin número de acciones por parte de los dirigentes de Acción Nacional. (...) porque es Querétaro, Chihuahua, lo que hacen es que les vengan a ayudar porque no pueden. Entonces, nosotros consideramos que hay mucho talento en México y que lo que se tiene que trabajar es con honestidad", afirmó.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional del partido guinda también recordó que recientemente, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) asistió a Europa para denunciar corrupción dentro del gobierno federal:

"Por eso les va como les va. Entonces ellos, en esta visión conservadora que tienen y que siguen reproduciendo lo que en el pasado hemos visto de nuestra historia, que van y buscan un monarca de Europa, que van y buscan el cobijo de los Estados Unidos ante las corrupteras", dijo.

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La semana pasada, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson asistió a Querétaro para colocar la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en el estado. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que sí fue notificada de que el gobernador Mauricio Kuri y el diplomático estadounidense se reunirían, sin embargo, no informó sobre la creación de una academia para establecer cooperación en materia de seguridad.

"Siempre están buscando eso y es este aspiracionismo y que tienen que buscar fuera lo que ellos no tienen. (...) y el pretexto de la seguridad donde parece ser un argumento para promover la injerencia por parte de los gobiernos panistas, porque es reiteradamente este accionar de que vengan de fuera del extranjero a ayudar en esta materia. Ya vemos que Chihuahua es de los estados que tiene mayor número de homicidios", dijo en referencia a la gobernadora Maru Campos Galván.

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Reyes Montiel señaló al gobierno de Mauricio Kuri de querer engañar al pueblo, pues argumentó que si envió un oficio a la SRE notificando del evento:

"Pero no es la cancillería quien debe establecer esta colaboración con organismos y organizaciones extranjeras, sino ya lo explicaba hoy en la mañana, nuestra presidenta, que es el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), quien debe conocerlo y aprobarlo. (...) Nosotros siempre hemos dicho que no nos negamos a que haya colaboración, de hecho la hay, existe esa colaboración, pero en el margen de la soberanía, en el marco de la ley se establece que es la Ley Nacional de Seguridad. Y esto es reiterado el actuar de los gobiernos panistas", expresó.

La presidenta de Morena indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el proceso que debió seguir el gobierno de Querétaro para plantear una academia internacional y para colaborar en materia de seguridad. Al lanzarse contra dirigencias del PAN, Montiel Reyes expresó que buscan engañar a todos, por lo que la SRE publicó un desplegado sobre la situación.

"No lo van a lograr y no vamos a dejar de decir que van a buscar a fuera lo que aquí no tienen y que lo que promueven es la injerencia pero bueno, el pueblo está reaccionando, vemos todas las encuestas, en el caso de Querétaro, pues vamos avanzando, vamos avanzando y seguramente nos va a ir bien en este próximo año", aseguró la dirigente nacional de Morena.