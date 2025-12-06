Se disparan las rentas en NL para el Mundial

Monterrey, NL.- Durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, en junio de 2026, las rentas en plataformas digitales en casas y departamentos en Monterrey subirán hasta casi 700%.

En un ejercicio realizado por El Universal se encontró que propietarios de inmuebles adscritos a la aplicación Airbnb en los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro dispararon el costo del alquiler durante los días que se celebrará el Mundial de Futbol.

Se consideró un alojamiento de 15 días, que abarcan las fechas de los cuatro partidos que se realizarán en el Estadio de los Rayados del Monterrey, los días 14, 20, 24 y 29 de junio de 2026.

El municipio que más aumento registra es Guadalupe, donde se ubica el recinto deportivo. En esta ciudad el costo promedio de alojamiento por los 15 días es de 17 mil 633 pesos en diciembre de 2025, y para junio de 2026 el precio sube a los 136 mil 459 pesos, lo que representa un incremento de 673%.

En los alojamientos revisados, los departamentos que se ofertan están ubicados en las colonias aledañas al Estadio BBVA, como el centro de Guadalupe, Jardines de la Pastora, Tolteca, Azteca y Riveras del Río.

El segundo municipio con más incremento es San Pedro Garza García, donde el precio por alojamiento durante los mismos días en 2025 ronda los 13 mil 835 pesos, y en junio de 2026 sube a 76 mil 284, representando un aumento de 451%.

La siguiente zona es el área de Santa Lucía y la Macroplaza, en Monterrey, donde los departamentos están ubicados aproximadamente a 10 kilómetros del estadio.

En estos lugares, las rentas incrementan 416%, pasando de 22 mil 699 pesos en diciembre de 2025 a 117 mil 204 pesos durante la justa mundialista.

En el área de Fundidora, a siete kilómetros del recinto deportivo, el incremento es de 385%, al pasar de 21 mil 747 pesos en 2025 a 105 mil 517 en junio de 2026. Mientras, en el centro de Monterrey se detectaron incrementos de 164% en la renta de departamentos y casas con precios de 13 mil 261 pesos para este año y para el siguiente el costo sube a 35 mil.

Asimismo, la Secretaría de Turismo del estado proyecta una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos por la llegada de más de 500 mil turistas nacionales y extranjeros.

Actualmente Nuevo León cuenta con 300 hoteles regulados con cerca de 18 mil habitaciones, las cuales se incrementarán a 22 mil para el evento mundialista.