Zoé Robledo destaca avance en basificación del IMSS
El IMSS ha basificado a 4 mil 119 trabajadores, con un avance del 38% en su meta para enero de 2027
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A 21 días de la implementación de las "12 acciones en 120 días" para mejorar servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),Zoé Robledo Aburto informó que ya se han basificado a 4 mil 119 trabajadores, lo que representa un avance de 38%
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y sobre el surtimiento de recetas completas se registra un avance de 94%.
El director general del IMSS también destacó el incremento salarial al 100% del personal médico, la instalación de 64 equipos de alta tecnología y la capacitación a más de 5 mil trabajadores de seguridad para garantizar el trato digno a derechohabientes. Frente a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó que la meta es basificar a 10 mil 939 trabajadores antes del 1 de enero de 2027.
Durante la conferencia matutina de este martes 17 de noviembre, Robledo Aburto mencionó que la basificación es justicia laboral, por lo que se implementa por bloques: al 16 de octubre pasado se concretaron 2 mil 239 plazas, el 1 de noviembre se sumaron mil 361 y para el 16 de noviembre se agregaron 519 más.
En Palacio Nacional, mencionó que en los últimos días se instalaron 69 equipos médicos que siguen en pruebas, 64 que ya atienden a derechohabientes y con dos tomógrafos se atenderán a pacientes por primera vez este martes en el Hospital General Regional Número 1 Charo en Michoacán y en el Hospital General de Zona Número 43 en Puerto Vallarta, Jalisco, respectivamente.
Sobre la acción 12 que busca garantizar el trato digno a pacientes y sus familiares, Zoé Robledo señaló que de 6 mil 656 integrantes del personal de seguridad se han capacitado a 5 mil 854, es decir, el 88%. Mientras que se han instalado 489 cámaras 360° en urgencias, lo que representa 81% de avance.
-----Avanza contratación de médicos especialistas
Sobre la contratación de médicos especialistas, el director del IMSS detalló que se lleva a cabo la segunda convocatoria con mil 688 aspirantes registrados y para contratar a 2 mil 500:
"Esta semana hay dos eventos importantes: el miércoles 18 y el jueves 19, para trabajadores sustitutos, es decir, trabajadores que ya están dentro del IMSS, pero en estas categorías, cubriendo guardias, vacaciones de otros especialistas y que vamos a buscar basificar. Eso ocurre el 18 y 19 de noviembre y después el viernes 20 y sábado 21 para médicas y médicos de otras instituciones, por eso se hizo la convocatoria abierta", explicó al invitar a que se registren en: https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/publico/inicio-sesion
Sobre la acción 10 que busca combatir el rezago de cirugías, destacó que desde el 12 de octubre al 8 de noviembre de 2026 se han realizado 6 mil 294 cirugías en turnos nocturnos y fines de semana: 3 mil 72 de cataratas, 720 de vesícula, 648 de hernias, 332 a rodillas y caderas y mil 522 para tratar otros padecimientos.
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