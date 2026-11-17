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A 21 días de la implementación de las "12 acciones en 120 días" para mejorar servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

informó que ya se han basificado a 4 mil 119 trabajadores, lo que representa un

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y sobre el surtimiento de recetas completas se registra un avance de 94%.El director general del IMSS también destacó eldel personal médico, la instalación dey lade seguridad para garantizar el trato digno a derechohabientes. Frente a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó que la meta es basificar a 10 mil 939 trabajadores antes del 1 de enero de 2027.Durante la conferencia matutina de este martes 17 de noviembre, Robledo Aburto mencionó que la, por lo que se implementa por bloques: alpasado se concretaron, el 1 de noviembre se sumaron mil 361 y para el 16 de noviembre se agregaron 519 más.En Palacio Nacional, mencionó que en los últimos días se instalaronque siguen en pruebas, 64 que ya atienden a derechohabientes y con dos tomógrafos se atenderán a pacientes por primera vez este martes en elen Michoacán y en elen Puerto Vallarta, Jalisco, respectivamente.Sobre laque busca garantizar el trato digno a pacientes y sus familiares, Zoé Robledo señaló que de 6 mil 656 integrantes del personal de seguridad se han capacitado a 5 mil 854, es decir, el 88%. Mientras que se han instaladoen urgencias, lo que representa 81% de avance.-----AvanzaSobre la, el director del IMSS detalló que se lleva a cabo lacon mil 688 aspirantes registrados y para contratar a"Esta semana hay dos eventos importantes: el miércoles 18 y el jueves 19, para trabajadores sustitutos, es decir, trabajadores que ya están dentro del IMSS, pero en estas categorías, cubriendo guardias, vacaciones de otros especialistas y que vamos a buscar basificar. Eso ocurre el 18 y 19 de noviembre y después el viernes 20 y sábado 21 para médicas y médicos de otras instituciones, por eso se hizo la convocatoria abierta", explicó al invitar a que se registren en: https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/publico/inicio-sesionSobre laque busca combatir el rezago de cirugías, destacó que desde el 12 de octubre al 8 de noviembre de 2026 se han realizadoen: 3 mil 72 de cataratas, 720 de vesícula, 648 de hernias, 332 a rodillas y caderas y mil 522 para tratar otros padecimientos.