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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, ha reavivado las acusaciones del oficialismo sobre un fraude electoral en 2006, después de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció en Madrid que México sufrió un "homicidio a la democracia" durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"Qué desmemoria la tuya: vas a Madrid a dar lecciones de democracia justo cuando en México exigimos esclarecer el fraude electoral del 2006 con el que usurpaste la Presidencia", reviró la lideresa morenista en sus redes sociales.

La dirigente del partido guinda retomó las palabras del expresidente Vicente Fox Quesada —antecesor de Calderón—, quien en una entrevista reconoció haber hecho ganar al candidato de su partido y confesó que no cedería el poder a nadie que no fuera del PAN.

"Vicente Fox presume que intervino para hacerte ganar y tú te presentas como defensor del voto. Pónganse de acuerdo", contrastó.

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Montiel criticó que, para legitimarse, Felipe Calderón emprendió una guerra contra el narcotráfico encabezada por Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal durante su gobierno, hoy condenado en Estados Unidos por colaborar con el crimen organizado.

Durante la presentación del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales en Casa de América, en España, el expresidente emanado del PAN criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) vive "un escándalo de corrupción inédito" cuya protagonista es Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta que, dijo, fue "impuesta" por Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta declaración, Ariadna Montiel sostuvo que las irregularidades del INE deben investigarse, "las de hoy y las de antes".

"No vamos a encubrir a nadie ni a permitir que uses la democracia como coartada para borrar la historia", aseguró.

"Confunden el fin de sus privilegios con el fin de México. Lo que defiendes es el viejo arreglo que les permitía repartirse el poder y llamarlo democracia. El pueblo dijo basta. Por eso están moralmente derrotados", finalizó.