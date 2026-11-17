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BMW Group confirmó un ajuste de personal que no rebasará el 2 por ciento de su plantilla laboral, una cantidad que, señala, le permita mantener la operatividad, de manera paralela, trabajar en un solo turno a partir de noviembre, con la expectativa de regresar a los dos turnos en 2027, en fecha por definir.

Precisaron que la firma se encuentra en una etapa de transformación debido a la integración de vehículos de la plataforma Neue Klasse a partir de 2027.

La Planta será responsable de la producción de los dos nuevos modelos BMW iX3 y BMW i3 y continuará ensamblando el BMW Serie 2 Coupé y el BMW M2 para el mercado mundial.

Como parte de esta evolución, la planta adaptará temporalmente su capacidad operativa y, a partir de noviembre, operará con un solo turno durante varios meses. La expectativa es volver a crecer a dos turnos durante el 2027.

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La empresa añadió que esta transformación sucede a la vez que la industria automotriz enfrenta retos significativos a nivel global, que incluyen una intensa competencia, tarifas impuestas y mercados cambiantes.

Frente a ello la compañía está impulsando medidas que fortalezcan nuestra competitividad y aseguren el éxito y permanencia a largo plazo.

La reducción de su plantilla laboral, agregaron, tiene un alcance mínimo del 2 por ciento del personal total y no constituye una reducción masiva.

Explicó que esta medida responde a necesidades actuales y no modifica los proyectos de largo plazo ni el compromiso de BMW Group con San Luis Potosí.