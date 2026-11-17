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El creador de contenido y ambientalista Arturo Islas Allende realizó una denuncia pública en contra de la diputada local del PRI, Lorena de la Garza Venecia, por una fumigación que realizó su equipo de trabajo en el parque "Rincón de los encinos" en Monterrey, Nuevo León, y que dañó a mariposas monarca que reposaron en el lugar durante su recorrido migratorio.

La acusación se dio a conocer mediante un video publicado por Islas Allende en sus redes sociales. En respuesta, la legisladora reconoció ser responsable de dicha fumigación y difundió un mensaje para explicar las circunstancias en las que se llevó a cabo la aplicación del insecticida.

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-----¿Qué pasó en el parque?El jueves 12 de noviembre, brigadas enviadas por la diputada Lorena de la Garza Venecia realizaron trabajos de fumigación en un parque de Nuevo León, previo a una jornada de vacunación contra el mosquito transmisor del dengue.De acuerdo con la legisladora, la aplicación del insecticida se efectuó en una superficie aproximada de 40 metros cuadrados y tuvo una duración de cinco minutos.La zona intervenida cuenta con árboles en los que, durante los días anteriores, habían descansado ejemplares de mariposa monarca que atraviesan el territorio mexicano durante su migración desde Estados Unidos y Canadá.------Arturo Islas anuncia denuncia contra la diputadaEn un video publicado en sus redes sociales, Arturo Islas Allende denunció la posible intoxicación de mariposas monarca tras la fumigación realizada en el parque de Monterrey y señaló que comenzaron a aparecer los primeros ejemplares afectados. El ambientalista cuestionó que se aplicara insecticida en árboles utilizados por las mariposas durante su recorrido migratorio desde Estados Unidos y Canadá.Islas Allende advirtió que los daños provocados por estos productos no necesariamente son inmediatos, pues explicó que una mariposa puede morir hasta 22 días después de haber tenido contacto con el insecticida. Añadió que las partículas del producto pueden permanecer suspendidas en el aire y adherirse a las patas y al cuerpo de los ejemplares, aunque estos no se encuentren posados directamente en los árboles fumigados.También señaló que el contacto con el insecticida puede desorientar a las mariposas, paralizar su sistema nervioso e impedir que vuelvan a volar. En ese sentido, cuestionó que no se hubieran tomado medidas adicionales para retirar el producto de la vegetación y afirmó que sus residuos pueden permanecer hasta cinco meses en las hojas de los árboles.El ambientalista expuso la disminución de la población de mariposas monarca, al señalar que en los últimos 30 años se ha perdido 84 por ciento de sus ejemplares. Además, destacó su importancia como polinizadoras y el papel que desempeñan en la economía de comunidades indígenas que reciben visitantes durante su temporada migratoria.Como parte de su explicación, mencionó que la migración de esta especie conecta a México, Estados Unidos y Canadá, y recordó el trabajo de los habitantes y defensores de los bosques donde llegan a pasar el invierno. En particular, hizo referencia a Homero Gómez, activista que defendió los bosques de oyamel y la conservación de las mariposas monarca.En un comentario que acompañó su publicación, Islas Allende anunció que presentará denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lorena de la Garza Venecia y quien resulte responsable. Para ello, citó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y el artículo 420 del Código Penal Federal, que contempla penas de hasta nueve años de prisión por delitos contra especies protegidas.-----Lorena de la Garza explica por qué fumigaronEn un video difundido en sus redes sociales, la diputada reconoció que la fumigación no debió realizarse y explicó que la aplicación se hizo antes de una jornada de vacunación para combatir al mosquito transmisor del dengue, no con la intención de afectar a las mariposas monarca.De la Garza Venecia indicó que, después de lo ocurrido, consultaron a un biólogo especializado en conservación y revisaron el producto utilizado. Entre las recomendaciones recibidas estuvo regar abundantemente el área para diluir el insecticida y reducir sus efectos.La legisladora afirmó que desde entonces han realizado recorridos e inspecciones en el parque y que no han encontrado ejemplares de mariposa monarca afectados o muertos, ni de otras especies.También informó que recibieron una notificación de la Profepa y aseguró que atenderán las medidas de mitigación que establezca la autoridad, así como cualquier solicitud de información.Finalmente, señaló que continuarán vigilando el lugar y colaborando con especialistas y autoridades competentes para atender las preocupaciones ambientales relacionadas con la fumigación.La posible afectación a las mariposas monarca derivada de la aplicación del insecticida quedó en el centro de los señalamientos de Arturo Islas Allende y de la respuesta de la diputada, mientras la Profepa ya notificó a la legisladora sobre el caso.En una historia de sus redes sociales, De la Garza también reconoció que asumir la responsabilidad por el error no era suficiente, por lo que informó que revisarían los procedimientos de su equipo para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar. Añadió que debía aprender de lo sucedido y demostrarlo con acciones.-----¿Qué dice Profepa por la fumigación en parque de Monterrey?Tras las denuncias, la Profepa informó que se realizó una inspección para proteger a la mariposa monarca en su ruta migratoria.Agregó que de inmediato se impusieron medidas de urgente aplicación como:Suspensión total de fumigaciones.Prohibición de lavar, podar o alterar el área.48 horas para entregar mapeo de aplicación y un plan de remediación.Asimismo, señaló que el procedimiento administrativo continúa para determinar daños y sanciones conforme a la ley.