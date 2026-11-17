Buen Fin, sin robos ni fraudes cibernéticos en la capital
La Policía Cibernética detectó y eliminó páginas fraudulentas antes de afectar a consumidores, señaló Villa Gutiérrez
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Buen Fin concluyó sin denuncias por robos ni afectaciones económicas relacionadas con fraudes cibernéticos en la capital potosina, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien informó que la Policía Cibernética logró detectar y desactivar 60 páginas apócrifas que ofrecían productos a precios considerablemente bajos para engañar a compradores.
El funcionario explicó que los sitios fraudulentos circulaban en redes sociales y utilizaban ofertas con costos aparentemente atractivos para atraer a usuarios y obtener beneficios económicos mediante engaños. Sin embargo, señaló que las páginas fueron dadas de baja antes de que se registraran afectaciones a los consumidores.
Villa Gutiérrez indicó que, como parte del operativo de seguridad por el Buen Fin, elementos municipales mantuvieron presencia en centros comerciales y realizaron labores de proximidad, principalmente para orientar a los compradores sobre medidas preventivas al adquirir productos por internet y evitar que fueran víctimas de fraudes.
Respecto a la incidencia delictiva durante el periodo de descuentos, sostuvo que las actividades comerciales transcurrieron sin incidentes relevantes y afirmó que tampoco recibieron denuncias por robos en el Centro Histórico, pese a la concentración de compradores en establecimientos y plazas comerciales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hay buena expectativa por Buen Fin
Una buena expectativa de actividad económica se tiene en Soledad de Graciano Sánchez, durante el Buen Fin, debido al incremento en las ventas y al movimiento que se espera en los sectores comercial y ...
no te pierdas estas noticias
Buen Fin, sin robos ni fraudes cibernéticos en la capital
Rolando Morales
La Policía Cibernética detectó y eliminó páginas fraudulentas antes de afectar a consumidores, señaló Villa Gutiérrez
Aumentan penas por maltrato animal
Ana Paula Vázquez
La Ley Hope busca evitar la reincidencia de agresores con medidas como decomiso y tratamientos psicológicos
MC plantea competir sin alianzas en 2027
Ana Paula Vázquez
Ya se perfilan a tres posibles candidatas para el próximo proceso electoral