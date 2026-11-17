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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) dijo que su visita a China representa "una nueva era en la relación entre México y China", esto luego de sostener un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen.

Durante la reunión, ambos mandatarios resaltaron la importancia de los lazos de amistad entre sus países y expresaron su voluntad de continuar fortaleciéndolos a través de la Asociación Estratégica Integral, mecanismo de entendimiento político, diplomático y económico establecido en 2013.

"Esta visita representa una nueva era en la relación entre México y China, una relación que es el resultado de profundos lazos de amistad y de principios compartidos, como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida", afirmó Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo señaló que México y China han ampliado sus espacios de cooperación en distintos ámbitos, entre ellos la mitigación del sargazo, la ciencia y la tecnología, la infraestructura, la agricultura, las energías limpias, los recursos hídricos, la salud, la cultura y el turismo.

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En materia económica, los dos jefes de Estado abordaron las oportunidades para profundizar los intercambios comerciales. Respecto al tema, la mandataria mexicana manifestó el interés de su Gobierno en avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada, mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el Plan México.

Sumado a ello, ambos líderes identificaron posibilidades para ampliar la colaboración en saneamiento y restauración de ríos, gestión sostenible del agua, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos bajo un enfoque de economía circular y combate al cambio climático.

En el ámbito científico, acordaron fortalecer la formación de talento y la investigación conjunta en áreas estratégicas, como matemáticas, agricultura, biotecnología y energías limpias. Entre las iniciativas contempladas se encuentra el Programa de Intercambio de Jóvenes Científicos.

Al término del encuentro, Sheinbaum extendió una invitación a Xi Jinping para que participe en la Cumbre del APEC de 2028, que tendrá como sede a México, y agradeció el recibimiento que el pueblo chino le brindó a ella y a la delegación que la acompaña.

Como parte de su agenda en la Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en el que ambos refrendaron la Asociación Estratégica Integral entre sus países y revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

A un año de su puesta en marcha, los dos líderes destacaron que esta ruta conjunta ha permitido concretar 32 acciones en cuatro ejes: prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad. Asimismo, coincidieron en la importancia de ampliar el acuerdo a partir de los resultados obtenidos y profundizar la relación bilateral mediante nuevos proyectos de cooperación.

En el ámbito económico y comercial, subrayaron que México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá, y como un proveedor fundamental en sectores como el automotriz, agroalimentario, de dispositivos médicos y farmacéutico.

Sheinbaum y Carney mostraron su interés en aprovechar el buen momento de la relación para ampliar la colaboración en los distintos temas de la agenda compartida, con beneficios para ambas naciones. Además, revisaron propuestas de interconectividad marítima para impulsar nuevas rutas comerciales que permitan ampliar y diversificar la oferta de intercambio entre los dos países.

"Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro", escribió la Presidenta en X, antes Twitter.