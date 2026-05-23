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Avanza ampliación de la Línea 4 del Metrobús

Por El Universal

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Avanza ampliación de la Línea 4 del Metrobús
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      Ciudad de México.- A un mes de que iniciaran los trabajos de ampliación en la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4 del Metrobús, trabajadores continúan realizando labores en la zona para mejorar el trayecto de la ruta Quetzalcóatl hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras que peatones y automovilistas sortean las obras.

      En abril pasado, la directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer el inicio de la ampliación de la estación San Lázaro Oriente de la Línea 4, como parte de las obras en el marco del Mundial de Futbol 2026, a fin de mejorar la movilidad y la experiencia de viaje de las personas usuarias que se trasladan hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

      Durante un recorrido realizado por El Universal se observó que al exterior de la estación permanecen colocados paneles de madera que delimitan el área de obra, mientras trabajadores realizan estructuras metálicas y trasladan diversos materiales de construcción. Al interior del área intervenida se observan carritos con cemento y tierra, grandes botes de pintura, andamios, herramientas y diversos materiales de obra.

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