Aprueba Cabildo reformas al Reglamento de Tránsito
Pedaleando SLP denunció incumplimiento de acuerdos
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Entre reclamos por supuestos acuerdos incumplidos y una simulación en las mesas de trabajo, el Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la reforma al Reglamento de Tránsito.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que la reforma fue revisada con distintos sectores, no únicamente con colectivos ciclistas.
Dijo que también deben considerarse las necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, y destacó que el nuevo reglamento establece una jerarquía para el uso de la vía pública, con prioridad para peatones, personas con discapacidad y ciclistas, además de incorporar disposiciones para motocicletas y vehículos de electrotracción.
Con la aprobación unánime, el Ayuntamiento dio por actualizada una normativa que, de acuerdo con Galindo, llevaba tiempo pendiente.
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Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP, cuestionó que el reglamento fuera aprobado sin incorporar las observaciones planteadas por los colectivos durante meses de trabajo con Policía Vial.
Señaló que desde septiembre u octubre del año pasado revisaron el proyecto y advirtieron que el documento no reflejaba el espíritu de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, particularmente en la prioridad al peatón, los ciclistas y los usuarios con discapacidad.
Por ello, Pedaleando SLP abandonó las mesas alrededor de noviembre de 2025 al considerar que continuar en ellas implicaba "alimentar esa simulación". Entre sus observaciones también señalaron definiciones que, a su juicio, no tenían sustento suficiente en normas superiores, como la relativa a las zonas 30.
Iniciarán consultas sobre el nuevo Reglamento de Tránsito
Incluirán a personas con discapacidad y pueblos indígenas antes de aprobar el documento
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