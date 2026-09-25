Pensión Bienestar: ¿quiénes reciben su depósito hoy?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Este viernes finalizan los depósitos para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al quinto bimestre del año, los cuales se entregan de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno.

Calendario oficial y beneficiarios

Los pagos se entregan cada dos meses, a través de la tarjeta del Bienestar. Estos programas sociales buscan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, asegurar una vejez digna, disminuir la desigualdad y garantizar ingresos básicos.

Cabe señalar que, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día que se realiza el depósito, pues la dependencia federal ha explicado que el efectivo permanecerá seguro en la cuenta bancaria de las personas hasta que decidan utilizarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Quiénes reciben su depósito este viernes?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, este viernes 25 de septiembre recibirán su pago los derechohabientes cuyo primer apellido comience con las letras "W", "X", "Y" o "Z".

Si deseas consultar el saldo disponible en tu cuenta o realizar alguna transferencia a otra institución, debes descargar en tu dispositivo la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para iOS o Android, o llamar a la Línea Bienestar.

Para usar tu efectivo, puedes retirarlo con tu tarjeta y NIP de 4 dígitos acudiendo a cualquier ventanilla o cajero automático disponible en las sucursales del Banco del Bienestar, o utilizarlo al pagar servicios o hacer compras en restaurantes y comercios.

Montos asignados y próximos pagos

¿Cuál es el monto que recibe cada programa?

Para el bimestre de septiembre-octubre, los montos asignados a cada apoyo social son los siguientes:

· Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

· Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

· Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

· Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.

Por su parte, el pago mensual del programa Sembrando Vida otorga un monto de 6 mil 450 pesos, y se realizó a inicios del mes de septiembre.

¿Cuándo serán los próximos pagos?

Al finalizar esta jornada de entrega, el próximo y último pago del año corresponderá al bimestre noviembre-diciembre de 2026, el cual se efectuará durante noviembre, luego de publicarse el calendario oficial a inicios del mes.

De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, más de 19.2 millones de adultos mayores de 65 años o más, mujeres de 60 a 64, personas con discapacidad y madres trabajadoras reciben el pago de las pensiones.

Cabe señalar que, en caso de que no hayas recibido tu pago de manera automática, debes revisar que tu tarjeta no esté vencida o bloqueada, y que no existan inconsistencias en tus datos personales, como CURP duplicada o información errónea.