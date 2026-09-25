Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, Sinaloa, como parte de las acciones operativas que mantienen elementos federales en la entidad.

Detalles confirmados

En redes sociales, el titular de la SSPC detalló que durante las detenciones se aseguraron 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

Agregó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán.

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Acciones de la autoridad

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades estatales.

Las detenciones ocurren a unos días de que la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, acordara, tras una reunión con mandos militares, que los operativos conjuntos con la policía municipal se iban a fortalecer y profundizar en las zonas residenciales y turísticas de la ciudad de Mazatlán.

Apenas el pasado 15 de septiembre, el secretario de Seguridad también informó en redes sociales que un total de mil 800 elementos -800 de la dependencia y mil de la Semar y la Defensa- se integrarían a Mazatlán con el objetivo de reforzar la seguridad.