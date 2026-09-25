logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán

Más de 2 mil cartuchos, explosivos y pastillas de fentanilo fueron decomisados durante las acciones en Mazatlán.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:13 p.m.
A
Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, Sinaloa, como parte de las acciones operativas que mantienen elementos federales en la entidad.

      Detalles confirmados

      En redes sociales, el titular de la SSPC detalló que durante las detenciones se aseguraron 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

      Agregó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acciones de la autoridad

      En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades estatales.

      Las detenciones ocurren a unos días de que la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, acordara, tras una reunión con mandos militares, que los operativos conjuntos con la policía municipal se iban a fortalecer y profundizar en las zonas residenciales y turísticas de la ciudad de Mazatlán.

      Apenas el pasado 15 de septiembre, el secretario de Seguridad también informó en redes sociales que un total de mil 800 elementos -800 de la dependencia y mil de la Semar y la Defensa- se integrarían a Mazatlán con el objetivo de reforzar la seguridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán
      Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán

      Omar García Harfuch reporta detención de ocho personas en Mazatlán

      SLP

      El Universal

      Más de 2 mil cartuchos, explosivos y pastillas de fentanilo fueron decomisados durante las acciones en Mazatlán.

      INE aprueba cambio a imagen institucional gris en sesión de septiembre
      INE aprueba cambio a imagen institucional gris en sesión de septiembre

      INE aprueba cambio a imagen institucional gris en sesión de septiembre

      SLP

      El Universal

      La Junta General Ejecutiva del INE aprobó un cambio de imagen institucional que elimina los colores lila y violeta, adoptando el gris.

      Sheinbaum defiende soberanía de México ante críticas de Trump
      Sheinbaum defiende soberanía de México ante críticas de Trump

      Sheinbaum defiende soberanía de México ante críticas de Trump

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum recordó la historia de México y criticó gobiernos anteriores mientras impulsa proyectos en Puebla.

      Julieta Ramírez se reúne con Jaime Bonilla en Baja California
      Julieta Ramírez se reúne con Jaime Bonilla en Baja California

      Julieta Ramírez se reúne con Jaime Bonilla en Baja California

      SLP

      El Universal

      Ramírez fue designada coordinadora estatal de Morena para la defensa de la transformación rumbo a la elección 2027.