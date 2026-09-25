SESNSP reporta reducción de 54% en homicidios dolosos en Tabasco

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- En Tabasco, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 54% entre noviembre de 2024, cuando se registró el punto más alto de este delito en la entidad, y agosto de 2026, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Reducción de homicidios dolosos y otros delitos en Tabasco

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, la funcionaria explicó que el promedio diario de homicidios pasó de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.3 en agosto de este año.

Figueroa Franco atribuyó la disminución al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a la coordinación entre el gobierno federal y la administración estatal.

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De acuerdo con los datos presentados, los delitos de alto impacto también registraron una reducción en Tabasco. Al comparar el promedio diario de 2024 con el de 2026, disminuyeron 18%, al pasar de 12.6 a 10.3 delitos diarios.

En el caso del robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 51% entre noviembre de 2024 y agosto de 2026. El promedio pasó de 8.3 a 4.1 casos diarios.

Variación de otros delitos y reconocimiento institucional

La titular del SESNSP también presentó la variación de distintos delitos al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo periodo de 2026.

El secuestro disminuyó 65%, mientras que el feminicidio registró una reducción de 50%. Asimismo, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 14.1% y el robo a transeúnte con violencia disminuyó 6.2%.

Durante la conferencia, el gobernador Javier May Rodríguez dio la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y destacó la presencia de integrantes del gabinete federal.

El mandatario estatal afirmó que las y los tabasqueños reconocen el trabajo del gobierno federal, particularmente los programas sociales dirigidos a adultos mayores, estudiantes y productores.