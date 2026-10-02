Renovación de escuelas artísticas beneficia a más de dos mil espacios

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Cultura destinó mil 850 millones de pesos para la renovación de las Escuelas de Educación Artística, una inversión que, de acuerdo con su titular, Claudia Curiel de Icaza, no se había realizado en los últimos 40 años y que permitió intervenir más de dos mil espacios, adquirir equipamiento y eliminar las cuotas de inscripción para garantizar la gratuidad de la educación artística.

Renovación integral de escuelas y eliminación de cuotas

Al presentar el informe de resultados de los dos primeros años de gobierno, Curiel de Icaza destacó que la renovación incluyó a instituciones como la Escuela Nacional de Artes (ENA), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Detalló que fueron intervenidos dos mil 352 espacios, entre edificios, salones y laboratorios, además de que se adquirieron tres mil 600 bienes, entre mobiliario e instrumentos musicales.

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"Se realizó una inversión sin precedentes de mil 850 millones de pesos en los últimos 40 años", señaló la secretaria de Cultura, quien subrayó que uno de los principales cambios fue la eliminación de las cuotas de inscripción.

La funcionaria explicó que con esta medida se busca garantizar que la formación artística sea gratuita y ampliar el acceso de jóvenes a las instituciones públicas de educación artística.

Construcción de nuevas instalaciones y crecimiento institucional

Como parte de este proceso, indicó que también se inauguraron nuevas instalaciones, entre ellas las escuelas de artes y oficios de Chapultepec, así como proyectos vinculados con la formación cinematográfica y musical.

Curiel de Icaza resaltó particularmente el crecimiento del Centro de Capacitación Cinematográfica, que incrementó 250% su matrícula, mientras que el proyecto del Arsenal del INBAL inició con tres mil 800 alumnos durante este periodo.

Entre las obras realizadas mencionó la construcción de la Unidad Central de Laboratorios de la Escuela Nacional de Artes, la nueva Escuela de Restauración de Teposcolula, Oaxaca, y la primera sede de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

"Era un proyecto de dos años, concluimos este diciembre y además vienen los de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que después de 37 años quedó espectacular", afirmó.

La secretaria destacó que la transformación de las escuelas forma parte de una política cultural que busca concebir la cultura como un derecho y como una herramienta de transformación y bienestar.

En paralelo, informó que la oferta cultural en el país creció 32% durante los dos primeros años de gobierno, con la realización de 520 mil actividades en las 32 entidades federativas. Estas acciones, dijo, tuvieron un alcance de 50 millones de asistentes, un incremento de 13% en el público.

La funcionaria también reportó un aumento de 45% en los apoyos a la creación artística, al pasar de mil 840 a dos mil 658 millones de pesos mediante 250 convocatorias y estímulos nacionales, con un impacto directo en más de 180 mil artistas.

De acuerdo con Curiel de Icaza, el fortalecimiento de las instituciones de formación artística busca acompañar este incremento de apoyos y descentralizar el acceso a la cultura, particularmente fuera de la Ciudad de México.

Al cierre de su presentación, la secretaria invitó a jóvenes de las escuelas de educación artística a compartir su experiencia sobre la renovación de los planteles, como una muestra de las transformaciones realizadas durante estos dos primeros años de administración.