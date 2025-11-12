Blindan fronteras ante el plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Jalisco, Guanajuato y el Estado de México anunciaron que van a blindar sus fronteras ante la implementación del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El gobierno de Jalisco desplegará operativos coordinados con las fuerzas federales en los límites con Michoacán para evitar que los delincuentes migren a la entidad ante la implementación del plan de seguridad en Michoacán.

El gobernador del estado, Pablo Lemus, señaló que las acciones en la frontera con Michoacán se harán en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, por lo que el próximo sábado aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, durante el aniversario del Colegio del Aire, para hablar al respecto.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a cargo de Juan Mauro González, señaló que mantiene una estrecha coordinación operativa y de inteligencia con las autoridades de Michoacán, así como de las entidades vecinas y del Gobierno Federal.

Precisó que su prioridad es continuar fortaleciendo la cooperación interinstitucional y mantener presencia en las zonas limítrofes.