PVEM pide destrabar conflicto ejidal en estación experimental de Chapingo

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El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó un pronunciamiento en la Cámara de Diputados para abordar el conflicto entre la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y ejidatarios locales, quienes mantienen bloqueado el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), un área protegida administrada por dicha institución desde 1972.

Durante la sesión del martes, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo destacó que la estación forestal es de propiedad nacional y que en 1993 la universidad recibió formalmente del gobierno federal el acta de entrega-recepción del predio, lo que le otorga una posesión legal y legítima sobre 1,640 hectáreas en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Este espacio es fundamental para las prácticas de campo que forman a los profesionales en el área.

Desde hace un año, la UACh enfrenta un conflicto con los ejidatarios de Río Frío, que ha resultado en la restricción del acceso de estudiantes y académicos a la estación experimental. Este bloqueo impacta negativamente en el objetivo educativo y de investigación que dicha área representa.

Cuanalo Araujo, quien preside la mesa de trabajo establecida entre el poder legislativo, representantes de la universidad y los ejidatarios, solicitó la intervención de las autoridades para resolver el conflicto y alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

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El diputado hizo un llamado respetuoso tanto a las autoridades competentes como a la comunidad de Río Frío, instando a restablecer el diálogo con la UACh. El objetivo es llegar a un consenso que no comprometa la integridad de la universidad y garantice la conservación del invaluable recurso educativo y natural que ofrece la estación forestal.

El tema ha resonado en la comunidad educativa y ha generado preocupaciones sobre el futuro de la enseñanza de los recursos naturales en el país, subrayando la importancia de la colaboración y el diálogo entre las distintas partes en conflicto.