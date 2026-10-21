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Madre marcha a Veracruz por su hija sustraída

La caminata inicia el 21 de octubre desde Ciudad de México.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
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Madre marcha a Veracruz por su hija sustraída
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      La economista Mirna Vargas, acompañada por Verónica Alonso, madre de Ivanna y líder del Colectivo Génesis, llevará a cabo una caminata que partirá de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. El propósito de esta marcha es solicitar la posibilidad de volver a reunirse con su hija, Liora, de 10 años, quien ha sido sustraída por familiares desde hace varios años. En declaraciones realizadas a EL UNIVERSAL, Vargas expresó su descontento y frustración por la falta de atención en el proceso legal que ha enfrentado durante cuatro años para obtener la custodia de su hija.

      Vargas ha estado alejada de Liora durante tres años, periodo en el que ha denunciado actos de omisión y presuntos delitos en su contra. En 2022, presentó una denuncia luego de que su hija acusó a su padre de abuso sexual. Sin embargo, señala que las autoridades no tomaron las medidas necesarias y que su expareja fue protegido por el sistema judicial. A raíz de esto, enfrentó denuncias de violencia familiar por parte de su propia familia. Un juez asignó la custodia de Liora a su hermana Aída, quien no ha cumplido con su deber de reportar el bienestar de la niña a las autoridades.

      Según Vargas, su familia ha manipulado la situación, alegando que ella es una mala madre y cuestionando su capacidad para cuidar de Liora. Esto ha generado en ella una profunda inseguridad, ya que sostiene que su hermana Edith, quien no puede tener hijos, podría estar detrás de la sustracción de la niña. La madre ha intentado mantener el contacto a pesar de los obstáculos, expresando su angustia por no saber el estado actual de su hija.

      Los problemas económicos también han aumentado la dificultad de su situación, especialmente después de perder su empleo debido a la falta de flexibilidad en su trabajo. A pesar de los reclamos que señala, refiere que su hija siempre fue bien tratada, asistía a una escuela particular y le gustaba nadar.

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      La caminata, que se extiende por 330 kilómetros, está programada para iniciar el 21 de octubre, con una duración estimada de entre 15 y 17 días. Vargas y Alonso realizarán el recorrido a pie, descansando por la noche. A pesar de haber solicitado protección por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no recibieron una respuesta.

      Ambas mujeres han expresado su preocupación no solo por la falta de apoyo institucional, sino también por la inseguridad que podrían enfrentar durante su travesía. Ante estos riesgos, han pedido el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil para garantizar su seguridad. El trayecto comenzará en el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, pasando por Puebla y concluyendo en Xalapa, Veracruz. Vargas ha enfatizado que su única intención es reunirse con su hija y que ha luchado por su bienestar desde su separación.

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