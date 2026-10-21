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Combaten las páginas fraudulentas

La SSPC realiza campañas preventivas en el Buen Fin para evitar compras fraudulentas en línea.

Por Rolando Morales

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Combaten las páginas fraudulentas
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      Desarrollado por SACS IA

      La Policía Cibernética de la capital identifica entre cuatro y cinco páginas fraudulentas por semana, principalmente relacionadas con la comercialización de vehículos a precios por debajo del mercado, informó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Prácticas comunes en fraudes de vehículos

      El funcionario advirtió que una práctica recurrente consiste en ofrecer vehículos de marcas de alta gama a precios que no corresponden con su valor comercial, una estrategia que puede atraer a compradores que buscan aprovechar una supuesta oferta y terminan en fraude.

      Incremento de estafas en temporadas vacacionales

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      Explicó que las estafas también aumentan en temporadas vacacionales, cuando se anuncian departamentos o casas de campo en internet a precios considerablemente inferiores a los habituales. Las ofertas, que aparentan ser oportunidades de renta de inmuebles, pueden ocultar engaños dirigidos a quienes buscan alojamiento.

      Villa Gutiérrez señaló que la corporación también despliega campañas preventivas durante temporadas como el Buen Fin, con recomendaciones para evitar compras fraudulentas. Parte del trabajo consiste en localizar páginas apócrifas que imitan la apariencia de sitios legítimos, pero que presentan irregularidades en sus dominios o enlaces.

      La Policía Cibernética revisa enlaces y direcciones electrónicas, pues algunas páginas utilizan rutas que llevan al usuario de un sitio a otro hasta conducirlo a una plataforma fraudulenta.

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