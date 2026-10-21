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Reanudan audiencia del exfiscal César Jáuregui en Chihuahua

La audiencia del exfiscal se reanudó a las 21:00 horas.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
A
Reanudan audiencia del exfiscal César Jáuregui en Chihuahua
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      La audiencia inicial del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, se reanudó a las 21:00 horas y está marcada por la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta traición. Jáuregui está involucrado en un caso relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en un laboratorio clandestino ubicado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

      El fatal accidente ocurrió cuando el vehículo de los agentes perdió el control en un camino de terracería con visibilidad limitada, lo que llevó al automovil a caer por un barranco en la carretera Chihuahua - Ciudad Juárez.

      En esta declaración, el entrevistado mencionó que el 16 de abril, a las 08:00 horas, se realizó una reunión en las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, antes de dirigirse al Complejo Estatal de Seguridad Pública.

      Uno de los testimonios apunta que durante el operativo, se observó la presencia de dos individuos encapuchados, que parecían ser extranjeros, pero que no hablaban español y no portaban equipo táctico.

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      Al finalizar la audiencia en los juzgados federales del penal de máxima seguridad El Altiplano, el abogado de Jáuregui, José Ramón Flores, señaló que parte de la audiencia sería restringida y otra abierta.

      La situación en torno a esta audiencia continúa siendo relevante, dado su vínculo con la seguridad nacional y los eventos trágicos ocurridos en el operativo.

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