Denuncian invasión de andador peatonal

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CIUDAD VALLES.- Una vecina del Andador 1ro. de Mayo tapó un andador que conecta a la colonia con otro sector y que sirve para llevar a los niños a la escuela.

Vecinos de la colonia Ignacio García Téllez han enviado peticiones de intervención a las autoridades del Ayuntamiento, incluyendo Obras Públicas, para resolver una controversia que nació de la decisión de una de las vecinas de bloquear el andador descrito, afectando el paso de la gente que lleva niños a la escuela de la Santa Lucía hacia ese sector y de los transeúntes en general.

Los métodos de obstrucción de la vecina han ido desde ramas o montones de tierra hasta barricadas, por eso piden que haya un señalamiento de la autoridad para que la vía peatonal sea libre, de nuevo.