logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum

Los 800 millones de pesos se destinarán a mejorar la educación en Oaxaca con plazas e infraestructura

Por El Universal

Junio 22, 2026 10:05 a.m.
A
No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya entregado el bono de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que fueron destinados directamente a las escuelas para mejorar la educación en Oaxaca.

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca (...) Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada".

      "No se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas", dijo.

      "Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación para las niñas y los niños en Oaxaca", agregó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En ese sentido, detalló que los recursos son para mejorar la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, los cuales se traducirán en mayor número de plazas para maestros, mejoras para las escuelas, entre otras.

      LEA TAMBIÉN

      Tras la CNTE, el Centro regresa a la normalidad

      Desaparecen las casas de campaña de las principales vialidades

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum
      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum

      No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Los 800 millones de pesos se destinarán a mejorar la educación en Oaxaca con plazas e infraestructura

      Sheinbaum minimiza libro de Ken Salazar sobre AMLO
      Sheinbaum minimiza libro de Ken Salazar sobre AMLO

      Sheinbaum minimiza libro de Ken Salazar sobre AMLO

      SLP

      El Universal

      Destacó que la preocupación del expresidente fue la participación de agencias estadounidenses en la captura de "El Mayo"

      Hasta 2026, se han invertido casi 24 mil mdp para Becas Bienestar
      Hasta 2026, se han invertido casi 24 mil mdp para Becas Bienestar

      Hasta 2026, se han invertido casi 24 mil mdp para Becas Bienestar

      SLP

      El Universal

      La inversión en educación básica, media superior y superior ha alcanzado a millones de beneficiarios en todo el país.

      Alcalde morenista rifa motos, pantallas y cuatrimotos por Día del Padre
      Alcalde morenista rifa motos, pantallas y cuatrimotos por Día del Padre

      Alcalde morenista rifa motos, pantallas y cuatrimotos por Día del Padre

      SLP

      El Universal

      Bladimir Hernández no transparentó el costo de los regalos entregados en Las Margaritas, Chiapas