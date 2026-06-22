No se entregó dinero a la CNTE: Sheinbaum
Los 800 millones de pesos se destinarán a mejorar la educación en Oaxaca con plazas e infraestructura
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya entregado el bono de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que fueron destinados directamente a las escuelas para mejorar la educación en Oaxaca.
Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca (...) Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada".
"No se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas", dijo.
"Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación para las niñas y los niños en Oaxaca", agregó.
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En ese sentido, detalló que los recursos son para mejorar la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, los cuales se traducirán en mayor número de plazas para maestros, mejoras para las escuelas, entre otras.
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