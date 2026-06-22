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Designan a Katia Itzel García para el Túnez y Países Bajo

Será la segunda árbitra central en el Mundial 2026

Por El Universal

Junio 22, 2026 09:35 a.m.
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Designan a Katia Itzel García para el Túnez y Países Bajo
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      La espera terminó para Katia Itzel García. Luego de las primeras dos jornadas, finalmente, debutará como árbitra central en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

      Designación oficial para partido clave

      La mexicana ya tuvo participación en tres partidos de este Mundial, pero lo hizo en condición de cuarta silbante, por lo que estaba pendiente su estreno como central.

      Sin embargo, este lunes la Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, lanzó sus designaciones para partidos los partidos 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del torneo y la representante de México fue seleccionada.

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      La jueza tricolor impartirá justicia en el partido entre Túnez y Países Bajos, que se disputará el jueves 25 de junio en el estadio Kansas City.

      Katia Itzel García hace historia en el Mundial

      El duelo entre tunecinos y neerlandeses será fundamental para la definición del primer lugar del Grupo F, por lo que Katia Itzel tendrá un partido bastante atractivo.

      La selección africana ya está eliminada de la justa mundialista, pero la europea necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de este sector.

      Cabe resaltar que García Mendoza hará historia al convertirse en la primera árbitra central mexicana que dirige un partido de una Copa del Mundo.

      La silbante tricolor estará acompañada por su compatriota, Sandra Ramírez, como la asistente número uno y por el español José Enrique Naranjo como el asistente número dos.

      El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez; mientras que el árbitro asistente de reserva será el paraguayo Milciades Saldívar.

      Katia Itzel será la segunda jueza central que tenga participación en Norteamérica 2026, luego de que la estadounidense Tori Penso dirigiera el juego entre República Checa y Sudáfrica del jueves pasado que terminó en empate (1-1).

      Además, se convertirá en la tercera mujer en toda la historia de los Mundiales en arbitrar un encuentro, luego de la francesa Stephanie Frappart (Qatar 2022) y, por supuesto, Tori Penso.

      ¿Cuáles son los partidos en los que Katia Itzel García ha estado presente en el Mundial 2026?

      Países Bajos (2-2) Japón

      Inglaterra (4-2) Croacia

      Estados Unidos (2-0) Australia.

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