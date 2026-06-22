Lluvias, niebla y calor extremo marcarán el inicio de semana en SLP

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San Luis Potosí iniciará la semana con un panorama contrastante: lluvias vespertinas en gran parte del estado y temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en la Huasteca, de acuerdo con el pronóstico emitido para este lunes por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde en las cuatro regiones potosinas, acompañadas de tormentas aisladas, mientras que por la mañana se espera la formación de bancos de niebla en distintos puntos del estado.

Las autoridades alertaron además sobre posibles afectaciones derivadas de las lluvias, entre ellas deslaves, escurrimientos en zonas serranas, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en áreas bajas.

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La región Huasteca será la más calurosa, con una temperatura máxima de 39 grados y condiciones de bochorno. En contraste, la zona Centro registrará una máxima de 28 grados, mientras que el Altiplano alcanzará 32 y la Zona Media 33 grados.

Además de las lluvias, se prevén rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora en algunas regiones del estado.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones en zonas propensas a deslaves o inundaciones.