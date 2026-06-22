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Alcalde morenista rifa motos, pantallas y cuatrimotos por Día del Padre

Bladimir Hernández no transparentó el costo de los regalos entregados en Las Margaritas, Chiapas

Por El Universal

Junio 22, 2026 08:59 a.m.
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Alcalde morenista rifa motos, pantallas y cuatrimotos por Día del Padre
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      COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, Chis.- El alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del municipio de Las Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez, rifó motocicletas, cuatrimotos, bicicletas, pantallas y otros productos, con motivo al Día del Padre.

      "Por primera vez en la historia de nuestro municipio, celebramos el Día del Padre", anunció el alcalde morenista que se reeligió en el cargo hace año y medio y que se reunió con ocho mil padres, en su mayoría indígenas tojolabales de Las Margaritas, municipio fronterizo con Guatemala.

      El alcalde morenista no transparentó cuánto invirtió en los regalos que rifó en el evento que se llevó a cabo en la plaza central de Las Margaritas. "Me llena de alegría ver la extraordinaria respuesta a esta convocatoria, pero sobre todo, la emoción y felicidad de quienes hoy pudieron llevarse un regalo a casa como muestra de nuestro reconocimiento a su esfuerzo, trabajo y dedicación diaria".

      Un evento similar organizó el morenista el 10 de mayo, rifó una camioneta Chevrolet, de un costo superior a los 800 mil pesos, así como productos eléctricos.

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      Esta ocasión, el alcalde rifó cuatrimotos, una moto, bicicletas, pantallas, herramientas para mecánica, aspiradores, refrigeradores, juegos de sala, zapatos, artículos de jardinería, sombreros y otros productos.

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